Siverek'te "Din Seminerleri" Başladı

Siverek Belediyesi ile Siverek Müftülüğü işbirliğiyle ilçedeki kadın destek merkezlerinde "Din seminerleri" verilmeye başlandı.



Dicle Mahallesinde bulunan Dicle -Bağlar Mahalleleri Kadın Dayanışma ve Kültür Merkezi konferans salonunda "Namaz ve Hurafeler" konulu seminer verildi.



Siverek Müftülüğünde görevli Dilek Şanlı tarafından katılımcı kursiyerler detaylı bilgilendirildi.



Siverek Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdiresi Şükran Kongül de seminerin verimli geçtiğini belirtti.



Belediye ve müftülük işbirliğiyle benzer seminerlerin düzenlenmeye devam edeceğini ifade eden Kongül şöyle konuştu:



"Belediyemiz ve müftülüğümüz işbirliğince kursiyerlerimize yönelik dini konularda eğitim verilmesi için seminerlerimize başladık. Bugün seminerlerimizin birincisi olan namaz ve hurafeler hakkında Dilek Şanlı hocamız tarafından bayanlarımıza bilgi aktarıldı. Bu çalışmalarımıza destek veren başta Müftülük ve hocalarımıza teşekkür ediyorum."