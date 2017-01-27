Siverek'te Dev Eğitim Kompleksi Yapılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılacak 120 derslik ve 600 yatak kapasiteli eğitim kompleksinin ihale aşaması tamamlandı.



AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile Siverek Kaymakamı Metin Demirel'in girişimleri sonucu ihalesi yapılan eğitim kampüsünün Karakoyun kırsal mahallesi mevkinde yapılacağı bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu kompleksin önemine vurgu yaparak, "İlçemizin en büyük eğitim kompleksi için Şanlıurfa valiliği ihaleyi yaptı. Yakın tarihte yapımına başlanacak olan komplekste 3 adet 32 derslik, 1 adet 24 derslik, 3 adet 200 yataklı öğrenci pansiyonu bulunuyor. Bu büyük eğitim kompleksini ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Milletvekilimize ve ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA