Siverek'te Atıl Durumdaki Parklar Onarılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde atıl durumda bulunan parklar, yeniden dizayn ederek halkın hizmetine sunuluyor.



Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Ayvanat Mahallesinde başlatılan çalışma kapsamında atıl durumda bulunan Ayvanat Parkı, yapılan çalışmanın ardından daha modern bir hale getirilerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.



Kadın Bilgi Evi olarak kullanılacak binada atölyeler, dinlenme ve oyun salonlarının yer alacağı belirtildi.



Çalışmalarla ilgili bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, "Siverek Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana atıl durumda olan bütün yapıları yeniden halkımızın hizmetine sunduk. Belediyeler halkın malı ve emanetidir. Bu anlayışla hareket ederek çalışıyoruz. Bu çalışmanın ardından Ayvanat mahallemizdeki bayanlara büyük bir sosyal alan açılmış olacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum"şeklinde konuştu.



Mahalle sakinleri çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA