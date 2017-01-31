Siverek'te, araçlar yolda mahsur kaldı
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
İlçede gün boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle Siverek-Diyarbakır karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Zincirsiz yola çıkan sürücüler yolda ilerleyemeyince uzun araç konvoyları oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine ekipler yolda tuzlama çalışması yaparak, araçların yola devam etmelerini sağladı.
Siverek'te, Araçlar Yolda Mahsur Kaldı
Siverek'te, araçlar yolda mahsur kaldıŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Siverek'te, araçlar yolda mahsur kaldı