Siverek'te 43 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yapılan aramada 43 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, alınan bir istihbarat doğrultusunda hareket eden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyun Mahallesi'ndeki Mehmet G.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 43 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.



Ev sahibi Mehmet G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA