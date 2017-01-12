Siverek Kaymakamı Demirel Görevine Başladı

Siverek Kaymakamlığına atanan Metin Demirel göreve başladı.



Siverek Kaymakamı Demirel, göreve başlaması dolayısıyla kaymakamlık binasına gelişinde Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı.



Makamında tebrikleri kabul eden Demirel, Siverek'in güzel ve huzurlu bir ilçe olduğunu belirterek "Siverek için gecemizi gündüzümüze katarak vatandaşların huzuru ve güveni için çalışacağız." dedi.



Demirel, 1 Aralık'ta yayımlanan kaymakam ve vali yardımcıları kararnamesiyle Isparta Vali Yardımcılığından Siverek Kaymakamlığına atanmıştı.