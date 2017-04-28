Sivasspor'un Süper Lig Aşkı!

TFF 1. Lig 30. haftasında Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. İşte mücadeleden detaylar..

Sivasspor'un Süper Lig Aşkı!

Sivasspor - Giresunspor maçında kazanan, 2-0'lık skorla Sivasspor oldu. TFF 1. Lig'in 30. haftasındaki mücadele, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller 13. dakikada Leandrinho ve 58. dakikada Ergin Keleş'ten geldi.

Bu skorun ardından Sivasspor puanını 52 yaptı ve Süper Lig yolunda kritik bir galibiyetle, 3. sıraya yerleşti. Giresunspor ise 47 puanda kaldı ve 5. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Sivasspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Giresunspor ise evinde Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık

Sivasspor: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Boye, Ziya Erdal (Dk. 68 Gökhan Süzen), Yiğit İncedemir (Dk. 54 Adem Koçak), Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç, Leandrinho, Ergin Keleş (Dk. 82 Ahmet Cebe)

Giresunspor: Eser Altın, Berkan Yıldırım, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dodo (Dk. 59 Tomic), Dimitriadis, Recep Aydın, Abwo, Özgür Can Özcan (Dk. 46 Isaac), Volkan Okumak (Dk. 75 Çağlar Birinci)

Goller: Dk. 13 Leandrinho, Dk. 58 Ergin Keleş (Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 14 Emre Kılınç (Sivasspor)

Kaynak: Sporx.com


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