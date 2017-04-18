- Sivasspor - Ümraniyespor maçının ardından

Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba:

"Böyle oynarsak bu ligin şampiyonu oluruz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sözeri:

"İlk 2 hedefimiz sürüyor"



SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok pozisyona girdik, çok iyi oynadık. Ama atacaksınız atmadığınız zaman sorun yaşarsınız. Arkadaşlarımı kutluyorum böyle oynamaya devam edersek, önümüzdeki maçları kazanırız ve bu ligin şampiyonu oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Sivasspor ile Ümraniyespor arasında golsüz berabere biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyuna çok kötü başladık. Konsantre olamadık. Rakip bizi ilk 15-20 dakika kendi alanımıza sıkıştırdı. İki, üç tane de pozisyon buldu. Sonra oyunu kendimize çevirmeyi başardık. Sonra biz pozisyon bulduk. Özellikle ikinci yarı inanılmaz bir mücadele vardı. Oyuncularımın hepsi oyun içinde kalmayı, oyun oynamayı futbolun bunun sonucunda olabileceğini herkese gösterdi. Çok pozisyona girdik, çok iyi oynadık. Ama atacaksınız atmadığınız zaman sorun yaşarsınız. Arkadaşlarımı kutluyorum böyle oynamaya devam edersek önümüzdeki maçları kazanırız ve bu ligin şampiyonu oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Hakemlerden dikkatli maç yönetmesini isteyen Aybaba, "Hakemler biraz daha son maçlara gelindiğinde kararlarını biraz daha dikkatli biraz daha ortada maç yönetmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Aybaba, oyundan çıkarken tepki gösteren Burhan Eşer'in soyunma odasında özür dilediğini sözlerine ekledi.

Ümraniyespor tarafı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "Çok güçlü bir rakibe karşı mücadele ettik. Yaptığımız analizlerde gerçekten Süper Lig ayarında ciddi bir rakibe karşı mücadele etmek çok kolay değildi. Ama oyuncularım çok iyi mücadele etti. Oyun planımıza baktığımız zaman iki bekin hücuma çok çıktığını biliyorduk. Ziya tarafını özellikle çok iyi kapattık. Çok açık vermedik. Maçın ilk 5 dakikasında 3 tane pozisyon bulduk. Maçı o an koparabilirdik. Oyunun ilk yarısı istediğimiz şekilde geçti ve hem oyunu tuttuk hem de pozisyonlara girdik. Ama ikinci yarı biraz daha Sivasspor iştahlı, baskılı oynadı. İleri de top tutamamamız en büyük eksiğimizdi. Zaman zaman basit hatalarda yaptık. Bu basit hatalardan pozisyonlar verdik. Sonuçta baktığımı zaman 6 puanlık bir maçtan yenilmeden dönmek çok önemliydi. İlk 2 hedefimiz sürüyor" diye konuştu.