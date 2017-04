Sivasspor - Ümraniyespor maçının ardından



Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Önümüzdeki maçları kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Her maç final dedi. Samet Aybaba 0-0 biten karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirmede maça iyi başlayamadıklarını belirterek, Konsantre olamadık. Rakip bizi kendi alanımıza sıkıştırıp birkaç pozisyon buldu. Sonra oyunu kendi lehimize çevirdik. Biz de pozisyonlar bulduk. Özellikle ikinci yarı inanılmaz bir oyun vardı. Oyuncuların hepsi oyun içinde kalmayı başardı. Çok iyi oynadık. Futbol bu, atacaksınız. Atamadığınızda sorun yaşarsınız. Arkadaşlarımı kutluyorum. Önümüzdeki maçları kazınıp şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Hakemlerden rica ediyorum. Bu son maçlara gelindiğinde kararlarında daha dikkatli ve kontrollü olmalarını, ortada maç yönetmelerini bekliyoruz dedi. Oyundan çıkarken Burhan Eşer'in kendisine yönelik tepkisiyle ilgili de, Özür diledi. Oyuncu kaybetmeyi değil kazanmaya çalışıyoruz. Hem bizden hem arkadaşlarından özür diledi. Her oyuncu oyunda kalıp bir şey yapmak istiyor. Her oyuncu bunu ister. Önümüzdeki maça hazırlanmaya çalışacağız diye konuştu. Stres'in takımı olumsuz etkilediğini belirten Aybaba, Elimizdeki kadrodan en iyi verimi çıkarmaya çalışıyoruz. Keşke oyunumuz golle süslense tadına doyum olmayacaktı. Yapacak bir şey yok. Her maç final. Rakipler kaybediyor, biz berabere kalıyoruz. Değişerek her hafta devam edecek diye düşünüyoruz ifadelerini kullandı. İLK 2 HEDEFİMİZ SÜRÜYOR Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, Süper lig ayarında ciddi bir rakibe karşı mücadele etmek kolay değildi. Ama oyuncularımız iyi mücadele etti. Özellikle iki bekinin çok hücuma çıktığını biliyorduk. Özellikle de Ziya tarafından oyunu forse ediyorlardı. Orayı iyi kapattık. Açık vermedik. Maçın ilk 5 dakikasında 3 net pozisyon bulduk. Maçı belki koparabilirdik. İlk yarı istediğimiz şekilde geçti. Ama ikinci yarıda Sivasspor biraz daha iştahlı ve baskılı oynadı. İlerde top tutamamamız en büyük eksiğimizdi. Basit hatalar da yaptık. Bu basit hatalarda pozisyonlar verdik. Sonuçta 6 puanlık maçtan yenilmeden dönmek önemliydi. İlk 2 hedefimiz sürüyor. Yenilsek ilk 2 zor olacaktı. Yenilmeden dönmek sevindirici. Sivassporu kutluyorum ve bundan sonraki maçlarda başarı diliyorum. Seyircisi de çok arzulu takımı itti ve ikinci yarıda etkili oldular. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle önemli bir deplasmandan böyle bir puan aldıkları için. Ortalama 2 puan ile gidiyoruz. Haftaya Mersin maçımız var ve asla kolay değil. Her maç kıymetli. Mersin maçına odaklanıp, o maçı kazanarak yerimizi daha da sağlamlaştırmak istiyoruz dedi.