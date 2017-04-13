Sivasspor-Ümraniyespor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Ligde Sivasspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.



Sivasspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni 4 Eylül Stadı'nda 18 Nisan saat 15.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, www.passo.com.tr'den ve Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store'dan satışa sunulduğu belirtildi.



Yeni 4 Eylül Stadyumu güney tribünü önündeki Passolig Kart gişeleri ise cumartesi gününden itibaren 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.



Bilet satış fiyatlarının, VIP tribün 15, maraton ve misafir takım tribünü 10 ve kale arkası tribün için 5 lira olarak belirlendiği kaydedildi.