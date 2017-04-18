Sivasspor-Ümraniyespor: 0-0





STAT: 4 Eylül



HAKEMLER: Koray Gençlerler (xx), Mustafa Sönmez (xx), İbahim Çağlar Uyarcan (xx)



SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Rıdvan (xx), Boye (xxx), İbrahim (xxx), Ziya (xx)- Leandrinho (x), Hakan (x), Yiğit(x) (Dk.46 Galip xxx), Emre (xxx)- Burhan (x) (Dk.77 Kerim x), Ergin (x)



ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx)- Ömer Tunç (xx), Merthan (xx), Bulut (x), Mehmet Seyfettin (xx)- İbrahim (x), Ömer Can (x) (Dk.55 Salifu xx), Erol (xx) (Dk.90 Mustafa), Osumanu Otoo (x) (Dk.46 Abeka xx)- Samet (x), Serdar (xx)



SARI KARTLAR: Galip, Ziya (Sivasspor)- Erol, İbrahim (Ümraniyespor)



TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.



4'üncü dakikada ceza sol kanattan ceza alan içinde Osumanu Otoo'nun pasında Serdar'ın öne çıkan Ali Şaşal'ın yanından kaleye yerden gönderdiği topu çizgide İbrahim çıkardı.



6'ıncı dakikada sağdan İbrahim'in pasında topla buluşan Serdar'ın çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.



18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Sivasspor adına Emre kullandı. Arka direkte yükselen Burhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



24'üncü dakikada sağ kanattan Emre'nin ceza alanına ortaladığı topa arka direkte Leandrinho kafa vuruşunu yapamadı.



30'uncu dakikada İbrahim'in sürüklediği atakta açılan topu Ziya soldan içeriye ortaladı. Arka direkte topu indiren Leandrinho, yerden gönderdi, kaleciyi geçen top Sivasspor'da müsait durumdaki Hakan'ın ayaklarına çarpıp geri döndü.



43'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına giren İbrahim, sol ayağı ile yerden vurdu, köşede kaleci Ali Şaşal kontrol etti.



46'ıncı dakikada sağ kanattan Burhan ceza alınına çevirdi. Kale önünde savunmada Merthan'ın ters vuruşunda top kalecide kaldı.



47'inci dakikada sağ kanattan Galip'in pasında Burhan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Burak üzerine gelen topu kornere çeldi.



59'uncu dakikada ceza alanında Serdar'ın bıraktığı topa Mehmet Seyfettin sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



62'inci dakikada sağdan Emre'nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa son olarak İbrahim vurdu, top direkten döndü ancak hakem öncesinde Sivasspor aleyhine faul kararı verdi.



66'ıncı dakikada Burhan'ın pasında sağ kanattan Emre, ceza alanına ortaladı. Hareketlenen Ergin'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



67'inci dakikada bu kez soldan ceza alanına giren Burhan'ın sağ ayağıyla vuruşunda top üstten auta gitti.



70'inci dakikada sağ kanattan Rıdvan, ceza alanındaki Emre'yi gördü. Emre'nin yerden sert şutunda top az farkla auta gitti.



80'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Abeka'nın şutunu kaleci Ali Şaşal direk dibinde kornere çeldi.



82'inci dakikada Sivasspor'da Ergin'in ceza alanı dışından şutunda top direkten döndü.



84'üncü dakikada Galip'in ara pasında sağdan ceza alanına sarkan leandrinho'nun vuruşunda kaleci Burak topa sahip oldu.



88'inci dakikada Rıdvan'ın pasında topla buluşan Kerim'in sert şutunda kaleci iki hamlede topa sahip oldu.



90'inci dakikada Emre'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda boş durumda Leandrinho kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.



90+5'te Kerim'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci köşeden topu kornere çeldi.



Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.



- Sivas