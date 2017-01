Sivasspor - Medipol Başakşehir Maçının Ardından

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nun 6. haftasında oynanan ve golsüz sona eren maçın ardından her iki takımın teknik direktörü müsabakayı değerlendirdi.



Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, her iki takımın da üst turu garantilemesine rağmen keyifli bir maç olduğunu ve forma şansı bulamayan futbolcular açısından da güzel bir maç olduğunu belirtti. Bakkal, "Sivasspor olarak çeyrek finale kalma şansımız var, ilk 16'ya kaldık. ve şimdi Mersin maçından sonra Tuzla'yla oynayacağız. Sahasında önemli işler yapan bir takım. Buraya kadar geldikten sonra da devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada giden bir Sivasspor var. Hem iyi oynuyor hem gol yemiyor. Bu trendi geldiğimiz günden beri devam ettirmek en büyük isteğimdi. Bundan sonraki en büyük isteğim de bu. Bütün maçlara talibiz. Ama hedefimiz öncelikle lig. Hem ligi hem kupayı götürebilecek formu yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra bütün maçlar istediğimiz gibi olur. Mücadele eden iki oyuncu grubunu da kutluyorum. İnşallah Abdullah hocam da şampiyon olur diyorum. Çünkü hem iyi oynuyorlar hem de lige damgalarını vurdular. Hem sistemiyle hem de oyunuyla bir teknik direktör takımı. Onlara da ligde başarılar diliyorum" dedi.



Medipol Başakşehir cephesi



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise geçen hafta itibariyle kendilerinin grup birinciliğini, Sivasspor'un da grup ikinciliğini garantilediğini belirterek, "Bu anlamda buradaki maç hedefi olmayan ancak bireysel performansları görmek açısından güzel, temiz bir maç oldu. Her iki takım adına da söylüyorum bunu. Her iki takım da bugün hedeflerine ulaştılar" dedi.



Avcı, kupadaki hedeflerinin sorulması üzerine de, "Ben bu kulüpte final de yaşadım, yarı final de, çeyrek final de yaşadım. Gidebildiği nokta finaldir. Bundan sonra Galatasaray ile oynayacağız. Kendi sahamızda elediğimiz takdirde 8 takım kalıyor. 5 maç sonra final oynama şansımız var. Bizim için ulaşılabilir hedef o. Umarım bunu gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı. - SİVAS