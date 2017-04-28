- Sivasspor - Giresunspor maçının ardından

Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba:

"Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Giresunspor Teknik Direktörü İldiz:

"İstediğimiz neticeyi alamadık"



SİVAS - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Sivasspor sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdüren Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi.

Aybaba zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyerek, "Giresunspor dirençli bir takım, iyi hücum eden bir takım, iyi savunan bir takım. Çok da iyi bir teknik direktörleri var. Arkadaşım diye değil başarılı, birçok takımı şampiyon yaptı. Zor maç olacağını baştan söyledim. Maça kötü de başladık, bir 10-15 dakika, içerideki geçen maça da böyle kötü başlamıştık sonra toparladık, kaliteli oyuncularımız var. Oyuncularımızın rakip kadar koştuğu sürece biz burada kimseye kolay kolay puan vermeyiz, dışarıda da vermeyiz. Arkadaşlar yavaş yavaş bu işi iyi yapmaya başladılar. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün coşkulu bir taraftar grubu vardı, onları da kutluyorum, onları stada gelmeye zorlayan, onları stada getiren şehrin yöneticilerini de kutluyorum. Bu bir mücadele, her hafta devam edecek demiştik, aynen öyle de devam ediyor. Bundan sonra 4 maçımız var, bunların hepsi final. Bu işi sonunda başarıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Giresunspor tarafı

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise, "Zorlu bir maça geldiğimizi biliyorduk. Gerçekten de öyle bir müsabaka oldu. Maçtan önce bir takım şeyleri hesaplamıştık ancak hesaplayamadığımız şey savunmamızda beklemediğimiz hatalar yaptık yediğimiz 2 gol de kendi kaptırdığımız toplardan geldi, hele ki ikinci gol çok trajikti, bu bize hiç yakışmadı. Üçüncü bölgede inanılmaz goller kaçırdık bu maç içerisinde rakibin çıkardığı toplar veya gövdesinden, oradan buradan dönen toplarda, bir tane top topukla çıkarıldı ona gol deniyor, onu göreceğiz. Atsaydık onları, çok daha farklı olabilirdi fakat asıl problem şu oldu beklemediğimiz goller yeyince takım savunması istemediğimiz hatalar yapınca yüklenmeye başladık, oyunun boyu uzadı. Oyunun boyu uzadıkça da açık söylemek lazım, kendi takım oyunumuzdan biraz uzaklaştık ve biraz telaşa kapıldık. İstediğimiz oyun tam çıkmadı. Oyun sonlarına doğru tekrar yüklendik, maç 2-1 olsa 2-2 olacak sürece geldi ama maalesef istediğimiz neticeyi alamadık" diye konuştu.