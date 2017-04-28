Sivasspor - Giresunspor Maçının Ardından

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kalan 4 maçımızın hepsi final. Kazanarak Süper Lig'e çıkacağız" dedi.



Kırmızı-Beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba zor bir rakiple karşılaştıklarını belirterek, "Dirençli iyi hücum eden iyi savunan bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Maça kötü başladık. 10-15 dakika. İçerideki Ümraniye maçı da böyleydi. Sonra toparladık. Oyuncularımız rakip kadar koştukça kimseye puan vermeyiz. Bunu iyi yapmaya başladılar. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımızı da kutluyorum. Onları organize eden şehrin yöneticilerini de kutluyorum. Bu bir mücadele. 4 maçımız var, hepsi final. Sonunda başarıp Süper Lig'e çıkacağız" dedi. Kalan 4 haftada kimin birinci olacağının belli olmadığını ifade eden Aybaba, "4 maç var. Kendi aramızda maçlarımız var. Bundan sonraki 4 maçımızı kazanırsak biz bu ligin şampiyonu olacağız" diye konuştu.



'KAÇIRDIKLARIMIZ MAÇA ETKİ ETTİ'



Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise zor bir maç olacağını bildiklerini belirterek, "Öyle bir müsabaka olduk. Bazı şeyleri hesaplamıştık. Ama takım savunmamızda beklemediğimiz hatalar yaptık. Yediğimiz 2 golde kendi kaptırdığımız toplardan. Bize hiç yakışmadı. Üçüncü bölgede inanılmaz goller kaçırdık. Rakibin çıkardığı toplar var. Çizgiden çıkan top var, gol deniyor. Atsaydık onları çok daha farklı olabilirdi. Beklemediğimiz goller yeyince, yüklenmeye başlayınca oyunun boyu uzadı. Takım oyunumuzdan uzaklaştık ve telaşa kapıldık. Oyunun sonuna doğru tekrar yüklendik. 2-1 olsa belki 2-2'ye gelebilirdik ama olmadı. Hem yediğimiz goller hem kaçırdıklarımız maça etki etti diyebiliriz. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Sonuç olarak hedefimiz ilk 6 içinde olmak. Bunun mücadelesini son maça kadar vereceğiz" dedi.