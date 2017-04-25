Sivasspor, Giresunspor Maçını Taraftarlar 2 Liraya İzleyecek

TFF 1.Lig’in 30.haftasında oynanacak olan Sivasspor, Giresunspor maçının biletleri 2 liradan satışa sunuldu.

Sivasspor, Giresunspor Maçını Taraftarlar 2 Liraya İzleyecek

TFF 1.Lig'in 30.haftasında oynanacak olan Sivasspor, Giresunspor maçının biletleri 2 liradan satışa sunuldu.

28 Nisan Cuma günü saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor, Giresunspor maçının biletleri satışa sunuldu. Taraftarlar biletleri Passolig'in internet sitesinden ve Kongre Müzesi bahçesine yer alan Sivasspor Store'dan temin edebilecek. Çarşamba gününden itibaren ise biletler Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişelerinde satılacak.

Bilet fiyatları Sivasspor yönetim kurulu tarafından maraton ile Osman Seçilmiş Kale Arkası tribünleri 2 lira, VIP tribünü ise 10 lira olarak belirlendi. - SİVAS

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