- Sivasspor Eskişehir deplasmanından 1 puan aldı



ESKİŞEHİR - Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Eskişehirspor deplasmanından aldıkları 1 puan hakkında konuşarak, "Son dokunuşlarda da biraz becerimiz olsaydı, bu maç lehimize çok farklı bitebilirdi" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında 2. ve 3. sırada bulunan Eskişehirspor ve Sivasspor, Eskişehir Yeni Stadyum'da karşılaştı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba düzenlenen basın toplantısında, "Her şeyin hakkını verelim arkadaşlar. İnanılmaz futbol şehri, inanılmaz ambians. Futbolcu da oynamak istiyor, teknik adam da takım daha iyi oynasın istiyor. Hakem daha iyi oynatmak istiyor. Bugün gerçekten oyuncularım müthiş bir performans gösterdiler. Bizim için çok iyi bir maçtı. Son dokunuşlarda da biraz becerimiz olsaydı, bu maç lehimize çok farklı bitebilirdi. Ama futbol bu, 2 kez geriye düşüp tekrar beraberliği sağlamak da bizim için bir başarı diye gözüküyor. Hep maçtan önce de söylemiştim, her hafta yeni bir hesap ve plan yapılacak. Önümüzde 5 tane maçımız kaldı. Hepsi de birbirinden önemli. Herkesin böyle, yalnız oyuncularımı bugünkü inanılmaz hırsı, isteği bana bu işin sonunu mutlu sonla bitireceğiz gibi hissettirdi. Oyuncularımı ve taraftarları kutluyorum" şeklinde konuştu.