Sivasspor'dan Taraftara Destek Çağrısı

Sivasspor Kulübü, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme yarışını etkileyecek Giresunspor karşılaşma öncesinde taraftarlara destek çağrısında bulundu.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin ligde yarın saat 18.30'da Giresunspor ile Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecekleri anımsatıldı.



Karşılaşmanın Sivasspor açısından son derece önem arz ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ligde telafisi zor haftalara girilirken bütün taraftarlarımızı coşku ve heyecanla tribünlerimizi tamamen doldurmaya, yanımızda olmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.



Kırmızı-beyazlı ekibe destek vermek isteyen taraftarlar için yarın saat 16.30'dan itibaren kent meydanından stadyuma ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği belirtilerek, taraftarlar için şu uyarılar da yapıldı:



"Stadyum kapıları maçtan 2,5 saat önce saat 16.00'da açılacaktır. Turnikelerde yoğunluk yaşanmaması için taraftarlarımızın stadyuma erken gelmeleri gerekmektedir. Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarlarımızın gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden bilet yüklemesini yapabilir. Protokol tribününden maçı izlemeye gelecek misafirlerimizin yanlarında çocuk getirmemelerini rica ediyoruz."