Sivasspor'dan Başsağlığı Mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Yönetim Kurulu, Sivasspor Binicilik ve Atlı Spor Kulübü Başkanı İsak Emmioğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.



Kulübün internet sitesinde, yönetim kurulu adına yayımlanan mesajda, "Şehrimizin sevilen iş adamlarından ve aynı zamanda Sivasspor Binicilik ve Atlı Spor Kulübü Başkanı İsak Emmioğlu'nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Emmioğlu'na yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.