Sivasspor'da Tek Düşünce Galibiyet

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligin 18. haftasında yarın Boluspor ile yapacakları maçı kazanmaktan başka hiçbir düşüncelerinin olmadığını söyledi.



Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, "Boluspor ile kendi evimizde zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular kenetlenmiş durumdayız. Camia olarak Boluspor maçında galibiyetten başka hiçbir düşüncemiz yok." ifadesini kullandı.



Boluspor karşılaşmasında taraftara da çok büyük görev düştüğünü dile getiren Bakkal, "Bu saatten sonra taraftarımıza çok büyük iş düşüyor. Onlar kendi üzerine düşeni yapsınlar, biz de takım olarak sahada üzerimize düşen görevi yerine getirelim." diye konuştu.



Bakkal, Boluspor'u yenerek zirve takibini ve çıkışlarını sürdürmek istediklerini de kaydetti.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Sivasspor-Boluspor karşılaşmasını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.