Sivasspor'da Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak bu maç için Eskişehir'e gitti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak bu maç için Eskişehir'e gitti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasında pazar günü saat 16.00'da Eskişehirspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, 22 kişilik kadro ile kulüp tesislerinden ayrıldı.
Havayoluyla İstanbul'a oradan da kara yoluyla Eskişehir'e geçecek Sivasspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
"Ali Şaşal Vural, Tolgahan Acar, Muhammed Burak Yıldız, John Boye, İbrahim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Ahmet Cebe, Rıdvan Şimşek, Gökhan Süzen, Dejan Kelhar, Ümit Karaal, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir, Adem Koçak, Burhan Eşer, Leandro Barrios, Galip Güzel, Hakan Arslan, Kerim Avcı, Emre Kılınç, Ergin Keleş ve Tunahan Nazlı."