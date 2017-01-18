Sivasspor-Boluspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

TFF 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak Sivasspor-Boluspor maçının biletleri satışa sunuldu.



Sivasspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 22 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ile www.passo.com.tr internet sitesinden satışa sunulduğu bildirildi.



Karşılaşmanın bilet satış fiyatlarının, VIP tribün 20, maraton alt tribün 15, Osman Seçilmiş Kale Arkası Alt Tribünü 5, misafir takım tribünü biletlerinin 10 lira olarak belirlendiğini belirtildi.