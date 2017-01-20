Sivasspor Başkanı Otyakmaz: "Kumpas Kuranlarla Yüzleşeceğiz"

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'a destek amacıyla kulübün 50'inci Kuruluş Yılı Kutlama ve Dayanışma Gecesi düzenlendi. Gecede konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, şike sürecinde Sivasspor'un mağdur olduğunu belirterek, "20 Şubat 2017'de bu kumpası kuranlarla yüce Türk adaleti önünde kozlarımızı paylaşacağız" dedi.



Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen 50'inci Kuruluş Yılı Kutlama ve Dayanışma gecesine Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, futbolcular ve tanesi bin lira olan biletleri alarak Sivasspor'a destek olan yaklaşık bin kişi katıldı. Valilik ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla düzenlenen gecede 1 milyon lira toplandı.



"SİVASSPOR MUTLAKA ŞAMPİYON OLACAKTIR"



Gecede konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "Sivasspor mutlaka şampiyon olacaktır. Sivas'ın herbir tarafından gelerek Sivas'a destek vermek Sivasspor'un şampiyonlukta bir adım daha ileriye gitmesini sağlayacak. İlçelerimizin katkısı da en az merkezdekilerin verdiği katkı kadar önemli. Spor artık aynı zaman da bir spor değil aynı zamanda bir endüstridir. Sivassspor Süper Lig'de olduğunda Sivas'ta Süper Lig'de olacak, Sivas'taki sanayicide Süper Lig'de olacak. Biz takımımıza desteklerken aynı zamanda kendimizi destekliyoruz. Dünyanın her tarafındaki Sivaslılar dan bahsediyoruz. Bu güzel bir şey. 5 milyon, 3 milyon, 2 milyon Sivaslının olduğu yer de Sivasspor'un mutlaka Süper Lig'de olması lazım. Buna maça giderek destek olmamız lazım, para vererek destek olmamız lazım, lisanslı ürün kullanarak destek olmamız lazım, hiçbir şey olmazsa dua ederek destek olmamız lazım. Sivasspor'suz Sivas mutlaka çok eksik kalır." dedi.



"KUMPAS KURANLARLA KOZLARIMIZI PAYLAŞACAĞIZ"



Daha sonra konuşan Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise şike sürecine değinerek, "Türkiye'nin yaşadığı şike süreci kulübümüzü de olumsuz yönde etkilemiş Avrupa Kupasında ülkemizi temsil etme başarımıza gölge düşürmüştür. Hepimizin bildiği gibi Türk futbolu çok vahim bir süreç yaşamıştır. Futbolun yaklaşık 2 milyar dolarlık bütçesi kitlelere hitap etmek için popülerliği ve cazibesi ülkemizde her önemli kurumu ele geçirmek isteyen hain bir grubun ilgisini çekmiş ve maalesef akıl almaz kumpaslarla Türk futbolunu bir girdaba sokmuştur. Şahsım ve Sivassporumuz da bu kumpasa dahil edilmiştir. Bu noktada çok sevdiğim iki güzel vecizeyi hiç dilimden düşürmedim. Birincisi 'adalet topal karınca gibidir, ağır ve aksak gider ama sonunda menziline ulaşır' gerçekten de 5 yıl sonra hak yerini buldu. İkincisi ise 'adaletin aksadığı yerde kader hükmedermiş' gerçekten bu sözü çok seviyorum. Gerçekten de kader bizi bugün mağdur, müşteki, bize karşı bu kumpasları yapanları da sanık durumuna düşürmüştür. 20 Şubat 2017 tarihinde bu kumpası kuranlarla yüce Türk adaleti önünde kozlarımızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - Sivas