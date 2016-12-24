TFF 1. Lig'in 16. haftasında golsüz biten Sivasspor, Adana Demirspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşma sonrası müsabakayı değerlendirdi.



Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Göreve geldiğimden beri 3 maçta 10 kişi kaldık. Bu maçta verilmeyen net bir penaltımız var. Bu talihsizliklerin yanında bir de yaptığımız 28 puan var. Bence başarı. Ben geldikten sonraki oyuncularımızın performansı kutluyorum. Çok güzel bir puanla bitirdik. İkinci yarının büyük bölümünde oyun kontrolü bizdeydi. Kaçırdığımız goller ve çok pozisyon var. Bunların olmasını gönül isterdi ama 10 kişi kaldıktan sonra mağlup olmak da vardı. Ben oyuncuların mücadelesinden memnunum. Aldıkları 13 puan var. İkinci devreye daha iyi hazırlanacağız" dedi.



Hakemlerin daha dikkatli maç yönetmeleri gerektiğini söyleyen Bakkal, "Özellikle hakemleri daha dikkatli olmaya çağırıyoruz. Coşkulu oynamak isteyen bir Sivasspor var. Haksız şekilde cezalandırmamak gerektiğini düşünüyorum. 28 puanla bitirdiğimiz için mutluyum" diye konuştu.



Bakkal, Hasan Kabze ve Musa Sinan Yılmazer'in ardından kaleci Korcan Çelikay'ın da takımdan ayrılacağını, Çağatay Çeken'in ise kiralık olarak gideceğini sözlerine ekledi.



Adana Demirspor tarafı



Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise, "Özellikle Mesut Bakkal geldikten sonra çıkış içerisinde olan bir Sivasspor var. Normal şartlarda deplasmanda almış olduğumuz bir puan için mutlu olmamız lazım. Oynadığımız oyunun karşılığı puan mıydı? Hayır. İkinci yarıda yapacağımız takviyeler ile daha iyi bir kadro kuracağız. Sivasspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz" dedi. - SİVAS