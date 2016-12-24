Sivasspor-Adana Demirspor: 0-0





STAT: Yeni 4 Eylül



HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (x), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), Samet Çiçek (xx)



SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx)- İbrahim (xx), Boye (xxx), Oumari (xx), Ziya (xxx), Burhan (xx), Adem (xx), Galip (xxx), Erkan (xx) (Dk.60 Beykan x), Kerim (x), Ergin (xx)



ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Göksu (xx), Onur (x) (Dk.75 Serkan x), Raspopoviç (xx), Oğuzhan (x), Ozan (x) (Dk.58 Mehmet x), Berkay (xx), Servan (x)(Dk.72 Mustafa x), de Souza (x), Sercan (xx), Pote (xx)



KIRMIZI KART: Dk.65 Kerim (Sivasspor)



SARI KARTLAR: Oumari, Ziya (Sivasspor), Onur, Raspopoviç (Adana Demirspor)



TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son maçında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.



11'inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Kerim'in şutunda kaleci Emrullah topu köşeden çeldi.



14'uncu dakikada ceza alanı önünden kullanılan serbest vuruşu Burhan kullandı, top yandan auta gitti.



27'nci dakikada orta alanda Adem'in pasında topla buluşan Ergin, ceza yayı yakınından şutunu çekti, top yandan auta gitti.



32'nci dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Burhan, çizgiye inip arka direğe ortaladı, Ergin'den önce son anda araya giren defans kafayla topu kornere gönderdi.



35'inci dakikada ceza alanı dışından Adem'in şutunda top yandan auta gitti.



37'nci dakikada sol kanattan Galip'in kullandığı köşe vurşunda ceza alanı içinde yükselen Boye'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



45'inci dakikada Galip'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Ergin'in plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



49'uncu dakikada sol kanattan Erkan'ın pasında Ergin çaprazdan ceza alanına girdi, sert vuruşunda yakın direkte top kaleci Emrullah'ın müdahalesiyle kornere çıktı.



51'inci dakikada Ziya'nın ara pasında topla buluşan Kerim'in ortasında arka direkte yükselen Ergin'in kafa vuruşuda, kaleci topa sahip oldu.



52'nci dakikada savunmanın arkasına atılan topta sağ çaprazda topla buluşan Burhan'ın kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.



56'ıncı dakikada solda topla buluşan Ziya'ınn ortasında Erkan'ın kafasını sıyaran topa uygun durumda Ergin sol ayağı ile vuruşu yaptı, top az farkla auta gitti.



65'inci dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Sivassporlu Kerim Avcı, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



67'nci dakikada Adana Demirspor atağında Berkay'ın soldan ortasında ceza alanında yükselen Pote'nin kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



70'inci dakikada sol kanattan Ergin'in pasında Ziya ceza alanına girer girmez vurdu, top yan ağlarda kaldı.



80'inci dakikada soldan ceza alanına giren Ergin'in vuruşunda savunma topu kornere çeldi.



81'inci dakikada Beykan'ın ara pasında Galip buluştu, vuruşunda top kalecide kaldı.



84'üncü dakikada Beykan'ın ceza alanı dışından sart şutunu kaleci çeldi.



89'uncu dakikada sağdan Burhan'ın ortasında kale önünde Beykan dokunamadı.



Karşılaşma 0-0 sona erdi.



