Sivasspor'a Kadınlardan Destek

Sivas'taki kadın sivil toplum kuruluşları, 1'inci Lig takımı Sivasspor'a kalan 5 maçında destek vereceklerini açıkladı.



Kadın sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin kadın kolları başkanları, bir kafede basın toplantısı düzenledi. Burada bir açıklama yapan Buket Doğan, kadın taraftarların takıma tam destek vermesi amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını belirtirken şunları söyledi:



"Yiğido kadınlar olarak kalan son 5 haftada farklı etkinliklerle takımımızın yanında olacağız. Sivasspor, Sivas'ın bir numaralı marka değeridir. Sivasspor'un yeri Süper Lig'dir. Bundan sonra kadın Yiğidolar olarak takımımıza tam destek vereceğiz ve tribünlerde yerimizi alacağız. Maç öncesi takımımıza destek amaçlı yürüyüş yapacağız. Bu desteğimizle inanıyoruz ki stadyumumuz dolacak."



Daha sonra konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ise Sivasspor'un maçlarında destek olacaklarını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Toplantıdan görüntüler



-Kadın STK'lar adına açıkama



HABER-KAMERA: GÖKHAN CEYLAN/SİVAS,