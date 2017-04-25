Sivasspor'a Kadın Desteği

Siyasi partilerin kadın kolları başkanları, dernek ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Giresunspor ile yapacağı maç öncesi bir araya gelerek, destek açıklamasında bulundu.



Kentteki bir kafede gerçekleştirilen Sivasspor'a destek toplantısında, siyasi partilerin kadın kolları başkanları ile çok sayıda dernek ve sivil toplum örgütünün kadın temsilcileri katıldı.



Organizasyonu yapan Buket Doğan, yaptığı açıklamada, kadın taraftarların takıma tam destek vermesi amacıyla bir kampanya başlattıklarını söyledi.



Kampanyaya siyasi partilerin kadın kolları başkanlarının ve sivil toplum örgütünün kadın temsilcilerinin tam destek verdiğini belirten Doğan, "Yiğido kadınlar olarak kalan son 5 haftada farklı etkinliklerle takımımızın yanında olacağız. Sivasspor, Sivas'ın bir numaralı marka değeridir." dedi.



Sivasspor'un yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Doğan, "Bundan sonra kadın yiğidolar olarak takımımıza tam destek vereceğiz ve tribünlerde yerimizi alacağız. Maç öncesinde takımımıza destek amaçlı yürüyüş yapacağız. Kadınlarımızın destek verdiği bu organizasyonla inanıyorum ki stadımız dolacak." diye konuştu.



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ise Sivasspor'un hak ettiği Süper Lig'e tekrar yükseleceğini dile getirerek, maça gitmek isteyen kadınların passolig kart taleplerinin karşılanmasında emeği geçen Sivas Valisi Davut Gül'e, Belediye Başkanı Sami Aydın'a ve diğer yetkililere teşekkür etti.