Sivaslı'da Ev Yangını

Budaklar köyünde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Sivaslı ilçesi Budaklar köyünde İbrahim Tufan'a ait iki katlı evin üst katında öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Tufan ve yakınları evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken köylüler alevlere müdahale etti.



Evin alt bölümündeki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı.



Bir süre sonra olay yerine gelen Sivaslı Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.