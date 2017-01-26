Sivas - Yolcu Otobüsü Tır'a Çarptı: 10 Yaralı

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 yaralı



SİVAS'ta yolcu otobüsünün önünde seyir halinde bulunan bir TIR'ın dorsesine çarpması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.



Kaza saat 00.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunun 5'inci kilometresinde Seyfebeli geçidi yakınlarında yaşandı. Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nden Artvin'e gitmekte olan Sadık Pineci yönetimindeki 02 KP 62 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeni ile görüş mesafesinin azaldığı bölgede, dikkatsizlik sonucu önünde seyir halinde bulunan Sivas'tan Erzincan'a giden Yusuf Tercanlı'nın kullandığı 24 AH 700 çekici ve 24 EC 036 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorse kısmına çarpan otobüsün önünde hasar oluşurken, yolculardan 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada hafif yaralanan Nurcan Gündüz (28), Nuri Kaplan (34), Büşra Dağ (19), Tahsin Karakız (51), Gülsüm Kaya (31) ile ikiz cocukları Sefa (9) ve Merve Kaya (9), Numune Hastanesinde; Fatime (38), Zeynep (8) ve Mustafa Görgöze (11) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular başka bir otobüse alınarak yollarına devam etti.



Kaza sonrası trafik akışı Sivas-Erzincan karayolu tek şeridinde bir süre aksadı. İş makinesi yardımı ile otobüs yoldan kaldırılırken yol yeniden ulaşıma açıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.