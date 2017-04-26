Sivas ve Tokat'ta Teog Heyecanı Yaşandı

Sivas, Yozgat ve Tokat'ta Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı heyecanı yaşandı. Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler de dışarıda çocukları için dua etti.



Milli Eğitim Bakanlığı'nca TEOG sistemi kapsamında Tokat il genelinde 188 okulda 8 bin 728 öğrenci sınava girdi. Saat 09.00'da başlayan öğrenciler birinci oturumda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler de dışarıda çocukları için dua etti. Tokat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, farklı engelleri bulunan öğrenciler için sınava girecekleri okullarda tek kişilik özel salon hazırladı. Bu öğrencilere kendileri için özel gözetmenler görevlendirildi. Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda özel eğitim gören bir öğrenci tek başına sınava girdi.



Sivas'ta ise 75 okulda 9 bin 156 öğrenci TEOG sınavına girdi. Öğrenciler sınav heyecanı yaşarken, aileler ise dışarı da çocuklarının başarısı için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Türkçe sınavından çıkan öğrenciler soruların kolay olduğunu ve sınavlarının çok iyi geçtiğini söyledi.



Yozgat'ta da TEOG 6 bin 39 öğrencinin katılımıyla başladı. İl genelinde 178 okulda gerçekleşen TEOG sınavında 3 bin 256 eğitmen görev aldı.



Çocuklarının heyecanına dışarı da ortak olan Emrah Türkmen,"Çocuklarımız sınavda ter döküyor biz de onlar kadar dışarıda sınavın stresini yaşıyoruz, heyecanlıyız" dedi.



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