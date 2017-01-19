Sivas Valisi'nden İlkokul Öğrencisine Karne Sürprizi

SİVAS Valisi Davut Gül yarıyıl tatilini İstanbul'da geçirecek olan ancak uçakta yer olmadığı için bir gün öncesine bilet alan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Ali Kağan Armutlu'ya sürpriz yapan Sivas Valisi Davut Gül, bir gün öncesinden karnesini almasını sağladı.



Kentte Cahit Zarifoğlu İlkokulunda eğitim gören Ali Kağan Armutlu'nun annesi Ayşegül Armutlu, sosyal medya hesabından Vali Davut Gül'e ulaşarak, uçaklarda yer olmadığı için bir gün öncesine İstanbul'a gitmek üzere bilet aldıklarını ve oğlunun karnesini önceden almak istediklerini iletti. Vali Davut Gül, eşi vefat eden Ayşegül Armutlu'nun oğlunu yarıyıl tatilinde İstanbul'daki yakınlarının yanına götüreceğini öğrenince minik Ali Kağan'ın karnesini bir gün önce alması için devreye girdi.



Vali Gül, bugün annesiyle birlikte Ali Kağan Armutlu'yu makamına davet etti. Vali Gül, makam odasında okulun 1/A sınıfı öğrencisi 7 yaşındaki Ali Kağan Armutlu'ya karnesini teslim etti, derslerinde gösterdiği başarıdan dolayı onu tebrik etti. Vali Gül, "Senin İstanbul'a gideceğini duyduğumuz için yarın vereceğimiz karneni bugün vereceğiz. Yarıyıl tatilinde derslerini ihmal etmeden dinlenmeni istiyorum. Okullar açılınca da derslerine yine güzel bir şekilde çalışarak ilerde olmak istediğin mesleğe kavuşmanı ümit ediyorum. Karnendeki tüm notların çok başarılı. Bu başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. Oğluyla birlikte makama gelen anne Armutlu, Vali Gül'e teşekkür etti.



Ziyarette Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Recep Yılmaz, Ali Kağan Armutlu'nun öğretmeni Ertan Hastaoğlu ile dedesi Abdullah Gülmez de yer aldı.



- Sivas