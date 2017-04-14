Sivas Valisi Gül'ün Ziyaretleri

Sivas Valisi Davut Gül, Yıldızeli ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak yapımı tamamlanan Yıldızeli Devlet Hastanesi'ni gezdi.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Davut Vecdi Ersöz'den hastane hakkında bilgi alan Gül, daha sonra eski hastane binasını inceledi.



Yıldızeli Kaymakamı Hakan Keskin'i de ziyaret eden Vali Gül, Yıldızeli Tapu Müdürlüğünü gezerek, buradaki konferans salonunda muhtarlar ile bir araya geldi.



İlçeye yapılan hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren Gül, şöyle devam etti:



"Yıldızeli doğalgaza kavuşuyor. Havaalanı-Sıcak Çermik-Yıldız Dağı bağlantı yolu yapılıyor. Böylece 10 köyümüz grup yolundan karayolu ağına alınmış oluyor. Nüfusu 450 ve üzeri olan köylerimize halı saha kazandırıyoruz. Bu köylerden 15 tanesi de Yıldızeli'ndedir. Bugüne kadar eski bir beldemizde halı saha vardı. Artık köylerde halı sahalarımız olacak, gençlerimiz spor yapacak. Nüfusu daha az olan köylerimize de çocuk oyun alanları kazandıracağız."



Yıldızeli ilçe merkezine 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ile 100 kişi kapasiteli pansiyon kazandırılacağını da aktaran Gül, 3 köye ise okul yapıldığını dile getirdi.



Gül, köylerin tozdan ve çamurdan kurtulması için köy içlerine kilitli parke taşı döşendiğini, Yıldızeli'ne son 5 yılda 460 bin metrekare taş döşendiğini aktardı.



Bu yıl KÖY-DES ödeneğinin önceki yıllardan çok daha fazla aktarıldığını vurgulayan Sivas Valisi Gül, bu ödeneğin birinci etabının geldiğini, bunun da öncelikle içme suyu ağırlıklı kullanılacağını kaydetti.



Sivas'ın kırsaldaki asfalt oranının yüzde 40 olduğunu, yüzde 60'ının ise stabilize yapıldığını ifade eden Gül, bozulmuş asfalt yolların tamamının onarılacağını, vatandasın köyüne çamura batmadan gidip geleceğini belirtti.



Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile köylerde ilk kez sıcak asfalt uygulaması yapılacağını müjdeleyen Gül, ilçeye çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisi kazandırıldığını da ifade etti.



Kırsala götürülen hizmetlerin bir plan ve program dahilinde yapıldığını dile getiren Vali Gül, şunları kaydetti:



"İl Genel Meclisinin yatırım programına aldığı yatırımları ödenekler doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Her yıl bir önceki yıldan daha fazlası yapılıyor ve yapılacak. İçiniz rahat olsun. Bizlere güvenin. Şehirde olan köyde de olacak. Muhtarlarımız köydeki ihtiyaçlarını bizlere bildirsinler. Kapımız 24 saat açıktır, istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Muhtarımız köyde bir ihtiyaç var diyorsa yapılacaktır. İşimiz hizmet etmektir, muhtar ise aracılık eder, devletin işi hizmeti götürmektir. Geçmişte yapılandan daha fazlasını yapmak gibi bir iddiamız var. Ülkenin çıtası yükseldikçe bu ilimize de yansıyacaktır. Sizlerin taleplerini aldık. Bu talepleri şartlar ve imkanlar ölçüsünde yerine getireceğiz. İlimiz kamu yatırımlarında her zaman aslan payını aldı almaya da devam edecektir. Sivas, son 15 yılda 19 katrilyonluk kamu yatırımı aldı. Bu rakam Sivas'ı ülke genelinde aldığı yatırım sıralamasında 11. sıraya kadar yükseltmiştir."