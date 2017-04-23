Sivas Valiliğinden "Sokağa Çıkmayın" Uyarısı

Sivas'ta etkili olan şiddetli lodos nedeniyle valilik vatandaşları, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Kentte gece saatlerinde başlayan ve hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli lodos, çok sayıda binanın çatısının uçmasına ve otomobillerin zarar görmesine neden oldu. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde pazar günü görülen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlarımızın çatı uçmalarına ve diğer görülebilecek her türlü olumsuzluklara karşı hassas olmaları, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, küçük yaştaki çocukların dışarı bırakılmaması hususunda duyarlı davranmaları gerekmektedir" denildi.



(Uğur Yiğit / İHA)