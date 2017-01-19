Sivas Vali Gül'den, İlkokul Öğrencisine Karne Sürprizi

Sivas Valisi Davut Gül yarıyıl tatilini İstanbul'da geçirecek olan ancak uçakta yer olmadığı için bir gün öncesine bilet alan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Ali Kağan Armutlu'ya sürpriz yaparak karnesini bir gün öncesinden almasını sağladı.



Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda eğitim gören Ali Kağan Armutlu'nun annesi Ayşegül Armutlu sosyal medya hesabından Vali Gül'e ulaşarak karne günü İstanbul'da olacak olmalarından dolayı karnesini bir gün önceden vermesini talep etti. Talebi geri çevirmeyen Vali Gül, yarıyıl tatilini İstanbul'da yakınlarının yanınca geçirecek olan Ali Kağan'ı makamında kabul ederek karnesini verdi.



Vali Davut Gül derslerinde gösterdiği başarıdan dolayı Ali Kağan Armutlu'yu tebrik ederek,"Senin İstanbul'a gideceğini duyduğumuz için yarın vereceğimiz karneni bugün vereceğiz. Yarıyıl tatilinde derslerini ihmal etmeden dinlenmeni istiyorum. Okullar açılınca da derslerine yine güzel bir şekilde çalışarak ilerde olmak istediğin mesleğe kavuşmanı ümit ediyorum. Karnende ki tüm notların çok başarılı. Bu başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Anne Ayşegül Armutlu ise sosyal medya üzerinden Vali Gül'e ulaştıklarını ve karne günü İstanbul'da olacaklarından dolayı oğlu Ali Kağan'a karnesini vermesini talep ettiklerini söyledi. Talebi geri çevirmeyen Vali Gül'e teşekkür eden Armutlu,"Sizleri görme ve sizlerle kısa da olsa sohbet etme imkanı bulduk. Gerçekten çok mutlu oldum. Başarılı çalışmalarınızın sürmesini diliyorum" diye konuştu.



Ziyaretin sonunda Vali Gül, Ali Kağan Armutlu'ya karnesini takdim etti. Ziyarette Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Recep Yılmaz, Ali Kağan Armutlu'nun Öğretmeni Ertan Hastaoğlu ile dedesi Abdullah Gülmez de yer aldı. - SİVAS