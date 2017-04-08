Sivas'taki Bina Yıkımında Yaşanan Tehlikeli Anlar Kameralara Yansıdı
Sivas'ta çürük olduğu için yıkımına karar verilen 5 katlı Vakıflar İşhanı'nın yıkım anında tehlikeli anlar yaşandı. Korku dolu anları kameralar saniye saniye kaydetti.
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Vakıflar İşhanı'nın çürük olması nedeniyle yıkımına karar verildi. 5 katlı olan hanın yıkımı için çalışmalar başladı.
KOLON KIRMA YÖNTEMİYLE YIKIM TEHLİKELİ ANLAR YAŞATTI
Firmaya ihaleye verilen iş makinesiyle kat kat yıkımına karar verilen işhanında iş makinesinin kolon kırma yöntemiyle yıkımı gerçekleştirmek istemesi tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.
BİNANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ
Tarihi Taşhan'ın yanında bulunan işhanının yıkımı sırasında binanın bir bölümü çöktü. Meraklı vatandaşların endişeli gözlerle izlediği yıkım sonrası taşıyıcı kolonların sabit kalması binanın tarihi Taşhan üzerine yıkılmasına engel oldu.
Kentte daha önce eski Numune Hastanesi'nin yıkımı korku ve panik dolu anlar yaşanmış iş makinesi yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.