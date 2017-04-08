Sivas Vakıflar İşhanı'nın Yıkımı Yapıldı

Sivas'ta çürük olduğu Vakıflar İşhanı'nın yıkımı gerçekleştirildi.



Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Vakıflar İşhanı'nın çürük olması nedeniyle yıkımına karar verildi. 5 katlı olan hanın yıkımı için çalışmalar başladı. Tarihi Taşhan'ın yanında bulunan iş hanının yıkımı sırasında binanın bir bölümü çöktü. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği yıkım sonrası taşıyıcı kolonların sabit kalması binanın tarihi Taşhan üzerine yıkılmasına engel olurken, iş hanının yıkım işlemi de gerçekleşti. - SİVAS