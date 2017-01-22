Sivas Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi



SİVAS'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 gün önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu, 30 gram bonzai maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Y., O.Y., A.Ç., R.Ç., B.G., B.G., H.H.T., M.D. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.