Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi
SİVAS'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 gün önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu, 30 gram bonzai maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Y., O.Y., A.Ç., R.Ç., B.G., B.G., H.H.T., M.D. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sivas Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildiSİVAS'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi
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