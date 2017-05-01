Sivas'tan Kısa Kısa

Gürün ilçesinde konser programı düzenlendi.



Gürün Ülkü Ocakları Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda sanatçı Ozan Manas konser verdi.



Programda konuşan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Türkiye'nin zorlu bir sürecin içerisinden geçtiğini söyleyerek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Gürün Ülkü Ocakları Başkanı Bilgehan Babacan, programa katılan herkese teşekkür etti.



Program sanatçı Ozan Manas'ın konseri ile devam etti.



Konseri, MHP Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi, Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan ve ülkücüler izledi.



-Ulaş Kaymakamı Yılmaz gölet inşaatını inceledi



Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Karaşar köyünde yapımına başlanan Gülbahçe Sulama Göleti'nin inşaat çalışmalarını inceledi.



Yetkililerden inşaat hakkında bilgi alan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen göletin yaklaşık 11,5 milyon liraya mal olacağını söyledi. Göletin hizmete girmesiyle bin 583 metreküp su toplanacağını belirten Yılmaz, 2019 yılında tamamlanması hedeflenen göletin, Karaşar köyünde 5 bin 770 dekar araziyi sulayacağını ifade etti.



Göletin bölgedeki tarımı artıracağını ve ekonomiye yaklaşık 6 milyon 700 bin lira katkı sağlayacağını dile getiren Yılmaz, Gülbahçe Sulama Göleti'nin hayırlı olmasını temenni etti.