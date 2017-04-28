Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kızılay Şubesi yöneticilerini makamında kabul etti.



Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şarkışla Kızılay Şube Başkanı Yavuz Şükrü Yılmaz ve Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Gül'ü makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Vali Gül, Şarkışla Kızılay Kadın Kolları'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Türkiye genelinde en aktif ilçeleri sayarsak Şarkışla Kızılay Kadın Kolları muhtemelen ilk 5 içerisine girer." ifadesini kullandı.



Neslihan Yılmaz ise Gül'ün her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek, Kızılay Haftası'nda düzenleyecekleri ve 11 Mayıs 2017 tarihinde yazar Sinan Yağmur'un da katılacağı programa Vali Davut Gül'ü davet etti.



CÜ'de "Resim ve Heykel Çalıştayı" düzenlendi



Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) "Resim ve Heykel Çalıştayı" gerçekleştirildi.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Heykel Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen çalıştayda öğrenciler eserlerini sergiledi. Öğrencilerin özgüven kazanmasını ve gelişimini hedefleyen "Resim ve Heykel Çalıştayı" Güzel Sanatlar Fakültesi önünde yapıldı.



Çalıştayda heykel bölümü öğrencileri ahşap ve kilden yaptıkları heykelleri sergilerken, resim bölümü öğrencileri ise yağlı boya ve desen uygulamaları ile yaptıkları çalışmaları sergiledi.