Sivas'tan Kısa Kısa

Şarkışla ilçesinde Ebeler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Şarkışla Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Cihat Özdamar, merkezde görevli ebeler için pasta kesti. Ebelere gül dağıtan ve günlerini kutlayan Özdamar, ebelerin kutsal bir görevi icra ettiğini söyledi.



Ebeler adına konuşan Eda Ünal ise programı düzenleyen Özdamar'a teşekkür ederek, meslektaşlarının Ebeler Haftasını kutladı.



Akıncılar Kaymakamı Karagöz muhtarlarla bir araya geldi



Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.



Akıncılar Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karagöz, 16 Nisanda yapılan halk oylamasının sıkıntısız bir şekilde geçtiğini belirterek, muhtarlara, siyasi parti teşkilatlarına, sandık görevlilerine ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.



Köylerin sorunlarını görüşmek ve çözüm bulmak amacıyla bu tür toplantılar düzenlendiğini ifade eden Karagöz, sorunların takipçisi olacağını aktardı. Köylerde altyapı çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Karagöz, "Mevsim şartlarının iyileşmesi ile çalışmalar tüm hızıyla devam edecektir." dedi.



Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen ise belediyenin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İlçemizi daha yaşanabilir hale getirmeye çalışacağız. Bu sadece benimle değil, tüm Akıncılar halkının desteğiyle olacaktır." diye konuştu.