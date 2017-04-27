Sivas'tan Kısa Kısa

Suşehri ilçesinde düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.



Türk Eğitim- Sen Suşehri Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvanın finalinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Ortaokulu öğretmenlerinin oluşturduğu takımlar karşılaştı.



Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki halı sahada gerçekleşen turnuvada, rakibini 7-3 yenen Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon oldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevki Yüksel, şampiyon takıma kupasını vererek, turnuvayı tertip eden Türk Eğitim-Sen Suşehri Temsilcisi Kemal Karakaya'ya teşekkür etti.



Karakaya ise, turnuvaya katılan 8 takıma ve turnuvanın gerçekleşmesinde katkısı bulunanlara teşekkür etti.



Öğrencilerden Çiftçi'ye ziyaret



Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini makamında kabul etti.



Yerel yönetimler konusunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Çiftçi, "Geleceğimizin teminatı, Türkiye'mizin yeni mimarı olarak sizler, bizlerin umudu, yarınlarımızın amiri, müdürü, belediye başkanı, milletvekili, bakanı ve cumhurbaşkanı olacaksınız." dedi.



Öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını isteyen Çiftçi, yeni neslin ülkeyi daha güzel günlere taşıyacağına inandığını söyledi.



Başkan Çiftçi, belediye olarak eğitime daima destek olma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.



Öğrenciler ise çeşitli sorular yönelttikleri Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'den yerel yönetimler hakkında bilgi aldı.