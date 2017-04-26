Sivas'tan Kısa Kısa

Suşehri ilçesinde Sağlık Yüksekokulu tarafından başlatılan "Halk Günleri" adlı konferansta "Aile içi iletişim" konusu işlendi.



Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Selma Sabancıoğulları, slayt eşliğinde yaptığı sunumda, ailenin tanımı, aile içi iletişim, aile içi sorunların kaynağı ve aile içi sağlıklı iletişim önerileri konularında katılımcılara bilgi verdi.



"Halk günleri" adlı programın vatandaşları bilgilendirmek amacıyla farklı konular üzerine devam edeceği belirtildi.



Koyulhisar'da dere Islah çalışmaları



Koyulhisar ilçe merkezinden geçen Gönelli Deresi'nin ıslah çalışmalarına başlandı.



Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, Devlet Su İşleri Sivas Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda ıslah çalışmalarının başladığını belirtti.



Epsileli, 1980'li yıllarda derenin bir kısmının ıslah edildiğini belirterek, "Derenin ilçe futbol sahasının olduğu kısmında ıslah çalışmaları yapılmamıştı. Bundan dolayı 375 metre uzunluğunda iki buçuk metre yüksekliğinde taş duvarlar örülerek derenin ıslahına başlandı. Dere ıslahının yapılmasının ardından iki tarafından yol çalışması yapılacak. Bu hizmetin ilçemize gelmesinde bize destek olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a ve emeği geçen herkese ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.