Sivas'tan Kısa Kısa
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesi nizamiye giriş kapılarının yenilendiği bildirildi.
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesi nizamiye giriş kapılarının yenilendiği bildirildi.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın talimatı doğrultusunda üniversitenin nizamiye giriş kapıları yenileniyor. Kurum personeli, öğrenciler ve vatandaşlar bundan böyle güvenlik noktalarından kontrollü olarak nizamiyeye giriş yapacak.
Yenilenen nizamiye giriş kapılarına takılan güvenlik kameraları sayesinde ise araçların hangi saatte yerleşkeye giriş yaptığı ve yerleşkeden ne zaman ayrıldığı, kaç kilometre hızla aracın seyrettiği, aracın cinsi, plakası ve içindeki yolcuların görüntüleri kayıt altına alınıyor.
Kampüs çıkışındaki nizamiye kapılarına ise kapan sistemi kurularak ters yönden gelen araçların yerleşke içerisine girmesinin önüne geçiliyor.
Öte yandan güvenlik görevlileri yerleşke içerisine bandrolsüz araçların girişine izin vermezken, ziyaret veya iş görüşmesi gibi diğer hususlar için gelen ziyaretçilerin kimlikleri kayıt altına alınıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Doğanşar İlkokulu öğrencilerini makamında kabul etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu okul öğrencilerinden Medine Nisa Kucur'a teslim eden Karaman, öğrencilerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bugünün çocuklarının yarının geleceği olduğunu vurgulayan Karaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Ziyarete okulun sınıf öğretmenlerinden Osman Çağlar da katıldı.
Kutlu Doğum Haftası
Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Doğanşar ilçesinde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.
Hayırsever Emine Karaman tarafından düzenlenen programda, Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık bin kişiye yemek ikramı yapıldı.
Programa, Doğanşar Kaymakamı Mustafa Serin, İlçe Müftüsü Recep Eren ve vatandaşlar katıldı.