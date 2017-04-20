Sivas'tan Kısa Kısa
Sivas Yenişehir Anadolu Lisesi'nde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenledi.
Sivas Yenişehir Anadolu Lisesi'nde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenledi.
Okulun konferans salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere Hz. Muhammed'in hayatı ve yaşam tarzını anlattı.
Öğrencilerin şiir okuduğu ve Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan öğrencilere hediyelerin verildiği programda katılımcılara Kutlu Doğum pilavı dağıtıldı.
Program İl Müftülüğü ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerle sona erdi.
Programa Sivas Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Harun Tan, Celal Karahan, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Susam, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Gürün
AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.
Gürün temasları kapsamında belediyeyi ziyaret eden Boyraz, Gürün'e yaptığı hizmetlerden dolayı Çiftçi'ye teşekkür etti ve "Hep birlikte el ele vererek ilçemize daha güzel günlere taşıyacağız." dedi.
Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Boyraz'a teşekkür etti.