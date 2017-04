Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören ve evlerinde istirahat eden Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal ve gazeteci Sirer Doğan'ı ziyaret etti.



SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve evinde istirahat eden Ünsal'ı ziyaret eden Köksal, geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Ziyarette Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile Suşehri ilçesinin eski belediye başkanlarından Sedat Sel de yer aldı.



Köksal ve beraberindekiler daha sonra gazeteci Sirer Doğan'ı da evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.



Atık pil toplama kampanyası 30 Nisan'da sona erecek



Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin (TAP) illerde geleneksel olarak her yıl düzenlediği Okullarda Atık Pil Yarışmasının 30 Nisan'da sona ereceği bildirildi.



Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılında 630 ton olan atık pil toplama miktarlarını 2016 sonu itibariyle 720 tona çıkardıklarını ve bu miktarın çok önemli bir kısmının okullardan toplandığını belirtti.



En çok atık pilin İstanbul'dan toplandığına dikkati çeken Bahar, İstanbul'u sırasıyla Ankara ve Kocaeli illerinin takip ettiğini aktararak, Sivas'ın da artan bir grafik ile atık pil toplama miktarını çoğalttığına vurgu yaptı. Sivas'ta atık pil toplama yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü gelen okulların hediyeler kazanacağını belirten Bahar, şunları kaydetti:



"Atık pillerin toplama miktarlarının arttırılması ve toplama işlemlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere Sivas Belediyesi ile de çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şu ana kadar Türkiye çapında büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 550 belediye ile işbirliği halindeyiz, bu sayı her gün artıyor. Belediyelerin yanı sıra tekno marketler, zincir marketler, bakanlıklar, organize sanayi bölgeleri, okullar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, oteller, Emniyet Genel Müdürlüğü ve PTT de bizimle işbirliği yapan kuruluşlar arasında. En çok atık pili bölge olarak Marmara'da topluyoruz, burada İstanbul tabi ki itici güç. Geleceğin Türkiye'sinde atık pil kavramını yerleştirmek için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza büyük görevler düşüyor. Her yıl olduğu gibi 2016-2017 okul dönemi için de Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kampanyasını 1 Ekim tarihinde başlattık, 30 Nisan'da sonlandırıyoruz. Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve dolayısıyla, okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor. Atık pil bilincinin nispeten en az olduğu yerler ise üniversiteler."



Bahar, Sivas'ta geçen yıl 4,5 ton civarında atık pil toplandığını ve bu yıl bu rakamı 5 tona yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.