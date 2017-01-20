Sivas'tan Halep'e 6 Tır Yardım

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde toplanan 6 tır yardım malzemesi dualar eşliğinde Halep'e gönderildi.



İnsani Yardım Vakfı (İHH) Sivas Şubesinin başlattığı kampanyaya destek sağlamak amacıyla Yıldızeli Kaymakamlığı bünyesinde 'Yalnız Değilsin Halep Yıldızeli Yardımına Koşuyor' sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilçe halkından yoğun bir katılım sağlanarak 6 tır yardım malzemesi topladı.



Yardım malzemelerini uğurlama töreninde konuşan Kaymakam Hakan Keskin, "Gerçekten yapmış olduğunuz hizmet bizleri onurlandırdı. Arkadaşlar bizi ziyaret ettiğinde 'böyle bir çalışmamız var bu konuda sizden destek bekliyoruz' dediler. Ben de çok memnun oldum ve bu kampanyaya canı gönülden destek vereceğimi dile getirdim. Bir teyzemiz elindeki altını, kimisi ise dolabındaki malzemesinin yarısını gönderdi. İyi ki varsınız sizler böyle dimdik ayakta durduğunuz sürece bu millet bu devlet sonuna kadar ayakta kalacak, bizler de gece gündüz demeden hizmet edeceğiz" dedi.



Konuşmanın ardından yardım tırlar dualar eşliğinde Haleplilere gönderildi. - SİVAS