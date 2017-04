Sivas'tan dünyaya uçakla simit servisi

SİVAS - Meşhur Sivas Kazan Simidi her gün uçaklarla yurt içinde birçok ile ve yurtdışına gönderiliyor.

Türkiye'de sadece Sivas'ta üretimi yapılan meşhur Kazan Simidi, her gün sipariş üzerine yurt içinde birçok ile taşınırken aynı zamanda yolcu beraberinde yurt dışına da gönderiliyor. Sivas'a özgü olan bu simit, Sivas dışında yaşayan çok sayıda Sivaslı tarafından da talep edilince Sivas'taki simit üreticileri bu yola başvurmuş.

Konuyla ilgili açıklama yapan simit fırını sahibi Gültekin Tuna, "Ben 27 yıldır bu işi yapıyorum. Amacımız Kazan simidini Sivas'ın adını duyuracak şekilde yaşatmak, yürütmek, çoğaltmak, başka illerde tanıtmak onlara da bu tadı tattırmaktır. Bizim dağıtım ağımız da çok geniş. Yani Sivas ili içerisinde bütün her tarafa dağıtım yapıyoruz. İlçelere de gönderiyoruz. Yakın illerde de yaygınlaştırmak için uğraşıyoruz. Yurt dışına da buradan istek üzerine gönderiyoruz. Uçakla yurt içerisine ve yurt dışına gönderiyoruz. Amerika'ya kadar gönderdiğimiz oluyor" şeklinde konuştu.