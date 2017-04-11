Sivas'taki Uyuşturucu Operasyonu

Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler C.Ş, F.A. ve M.C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



C.Ş. ve F.A. savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.C.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Suşehri Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen ve üzerlerinde 8 gram bonzai ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.