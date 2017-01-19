Sivas'taki Telefonla Dolandırıcılık İddiası

Sivas'ta, kendilerini telefonda polis olarak tanıttıkları 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Kentte telefonla aradıkları 2 ayrı kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp, "kuyumcu soygununa karıştığınızı tespit ettik, evinizdeki altın ve paraları incelemek üzere emniyete götüreceğiz." yalanıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bürosundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. ve E.B. tutuklandı, A.Ç. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden kente gelen F.K. ve E.B'yi içinde bulundukları otomobilde yakalayan polisler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda kendilerine aracılık eden A,Ç. ve M.A'yı da gözaltına almıştı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramada 33 bin 360 lira, 6 bilezik, 4 altın yüzük, 2 altın küpe ve bir altın zincir ele geçirilmişti.