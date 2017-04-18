Sivas'taki Tarihi Gökmedrese'nin Restorasyonu

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, restorasyonu devam eden Sivas'taki tarihi Gökmedrese'de çalışmaları en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.



Gökmedrese'de devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Ersoy, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihi eserleri yerinde görmek ve değerlendirecekleri gayrimenkuller ile ilgili yatırım projesi yapmak üzere Sivas'a geldiğini belirtti.



Ersoy, Sivas'taki Taşhan ve Subaşı Hanı gezdiğini, tarihi Gökmedrese'de ise incelemede bulunduğunu dile getirerek, "Gökmedrese'nin ihata duvarının kesim işlemlerini başlatacağız. Bunu da en kısa zamanda bitireceğiz. 2017 yılı sonunda Gökmedrese'nin kabasını bitirip ince işlerine gireceğiz." dedi.



Tarihi medresenin restorasyonunu en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Ersoy, "Burayı Sivas halkının istifadesine sunacağız. Gökmedrese bizim için çok önemli eserlerden bir tanesi. Burada yapılacak çevre düzenlemesiyle ilgili çok işlerimiz var. İnşallah, bunları en kısa zamanda tamamlayacağız." diye konuştu.



Bir basın mensubunun "Gökmedrese etrafına daha önce neden ihata duvarı çekildiğini ve şimdi neden yıkıldığını" sorması üzerine ise Ersoy, "Duvarlarla ilgili daha önce yönetimin almış olduğu bir karar olabilir ama mesele Gökmedrese'nin eski haline kavuşturulması ve çevre duvarlarıyla düzenlemelerin yapılması, kuruldan geçen projenin uygulanması. Şu anda yaptığımız olay o." ifadesini kullandı.



Ersoy, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını da inceleyeceklerini kaydetti.



Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve çürük raporu verilmesinin ardından yıkım işlemleri devam eden Vakıflar İşhanı ile ilgili projeyi de belediyeye sunduklarını aktaran Ersoy, "Ruhsat talebinde bulunacağız, verilecek ruhsata göre binamızı yapacağız." dedi.



Kurumun diğer projelerini de yerinde gördüklerini dile getiren Ersoy, taşınmazların ne şekilde değerlendirileceği hususunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Ersoy'a incelemeleri sırasında Yatırım Emlak Daire Başkanı Ali Veral ve Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca da eşlik etti.



Anadolu Selçukluları döneminde, Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan Gökmedrese, taç kapı üzerinde yükselen tuğla örgülü iki minaresindeki mavi çinilerle ön plana çıkıyor.