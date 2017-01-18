Sivas'taki Kadın Cinayetinin Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

SİVAS'ta 5 çocuk annesi 29 yaşındaki Fadime Yılmaz'ı evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bakkal Fahrettin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokakta oturan Fadime Yılmaz, iki gün önce sabah uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü. 38 yaşındaki Turan Yılmaz ile evli olan ve en büyüğü 13 yaşında, 4'ü kız 1'i erkek 5 çocuğu bulunan Fadime Yılmaz'ın öldürülmesinin ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet şüphelisi olarak aranan bakkal Fahrettin Y. suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalandı. Şüpheli Fahrettin Y., Fadime Yılmaz'ın kendisini 4 kızı ve 1 oğluna yönelik tacizlerde bulunmakla suçladığını ve bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü iddia etti. Fahrettin Y. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - Sivas